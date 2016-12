Neix un club d' 'skaters' a Tarragona

El club esportiu es presentarà en societat aquest 17 de desembre en un acte a la plataforma cívica Kal Pobre

Els aficionats a l’Skateboarding de Tarragona han decidit unir-se per cerar el Club Skateboard Tarragona, que pretén donar veu a totes les persones del territori que se senten atretes per aquest esport per tal difondre el seu estil de vida.



El Club ha organitzat un acte per presentar-se com a Club Esportiu de ple dret dins del Consell Català de l’Esport de la Generalitat. L’acte tindrà lloc el dissabte 17 de desembre a les 20h a la plataforma cívica Kal Pobre, al carrer Descalços nº 6 de la Part Alta de Tarragona. En aquest esdeveniment presentaran la junta directiva del club, l’equip de govern i els seus projectes de futur i reptes com a col·lectiu.