La URV reclama un millor finançament públic en la celebració dels seus 25 anys

El rector Josep Anton Ferré aposta per la recerca i la internacionalització de la Universitat

Actualitzada 16/12/2016 a les 16:45

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha commemorat aquest divendres els seus 25 anys en un acte institucional al Teatre Tarragona que ha servit per destacar el seu creixement i el seu impacte en el territori.



Des del desembre de 1991, l’any que el Parlament en va aprovar la seva creació, la URV ha format 45.000 persones i ha desenvolupat els campus i seus de Tarragona, Reus, Tortosa, El Vendrell i Vila-seca. El rector de la URV, Josep Anton Ferré, ha reivindicat un millor finançament i un Estat que «impulsi polítiques modernes» per fomentar l’ocupació i l’educació de qualitat.



Ferré s’ha fixat com a repte pels propers cinc anys poder enllestir les facultats d’Educació i Medicina aturades per la crisi, i l’estabilització i la promoció del personal docent investigador. «Volem enfortir-nos com a pol de recerca i innovació de referència internacional», ha subratllat Ferré, en un acte que ha estat presidit per la consellera de la Presidència, Neus Munté.