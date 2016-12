«Ens agradaria obrir el nou Mercat sense cap local ni parada buida»

Virgili assegura que, tot i les tenses reunions amb la presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, «sempre hem mantingut una bona relació»

—Veuen la llum al final del túnel?

—Sí, ara sí. Els paradistes ja estem treballant dintre. Potser el nou Mercat Central no s’obrirà com voldríem, que és amb totes les parades i locals plens, però després de nou anys, veiem el final i això és important.



—Quan creu que obrirà definitivament el nou Mercat Central?

—Jo aposto pel mes de març.



—Ara la pilota la teniu vostès.

—Això no és ben bé així. Sí que és veritat que ara ens toca a nosaltres treballar, però encara falta que l’Ajuntament recepcioni definitivament les obres, que calculem que serà a meitats o finals de gener.



—Quant de temps es necessita per muntar la parada?

—Dos mesos, segons els meus càlculs.



—Pel que fa als horaris, hi ha hagut consens entre els paradistes?

—Ha costat molt, però finalment hem arribat a un acord tot i que hi ha paradistes que no estan al 100% d’acord.



—Hi ha paradistes que no es traslladen pel tema dels horaris?

—Sí, algun.



—Creu que serà bona la convivència amb Mercadona?

—Nosaltres sabíem que hi hauria una gran superfície d’aquestes característiques, i això ens agrada, perquè creiem que Mercadona té un gran potencial. Ara la feina és nostra, d’aconseguir que els clients pugin a comprar producte fresc.



—Els preocupa que hi hagi locals buits a la planta comercial?

—Sí. Nosaltres apostàvem per obrir el nou Mercat Central amb el 100% dels locals oberts. Per l’experiència d’altres mercats, sabem que hi ha empresaris que primer comproven a veure com va, i després decideixen apostar.



—També hi ha parades buides.

—Això encara ens preocupa més. Nosaltres demanem que es licitin ja les parades buides, que en són vuit. Ens han dit que el 5 de gener s’adjudicaran. Però encara que s’acabin omplint, aquests paradistes no estaran preparats pel dia de la inauguració. No volem cap parada buida.



—Com ha estat la relació amb la presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando.

—Hi ha hagut reunions dures i tenses, però sempre hem tingut una bona relació. Ella defensant el seu posicionament i nosaltres el nostre. Uns i altres hem cedit i hem arribat a acords, perquè la intenció d’ambdues parts és la mateixa: obrir el nou Mercat.



—Ara que la cosa està arribant, quin és l’ambient entre els paradistes?

—Hi ha un cert nerviosisme. Tots tenim ganes de veure-ho i ho encarem amb molta il·lusió. Però també tenim por, ens hi juguem molt.



—I tots aquests anys d’espera, com s’han viscut?

—Els primers cinc anys es van viure amb il·lusió, perquè al mercat antic estàvem en molt males condicions. Però llavors l’energia va decaure, no veiem el final i l’Ajuntament va adoptar una actitud de secretisme. Vam viure moments de decepció.



—Els preocupa les obres d’arranjament de la plaça Corsini?

—Sí, molt. Demanem que la urbanització s’executi com més aviat millor. Ens diuen que estarà llest en qüestió de sis mesos.



—Hi ha algun aspecte de les negociacions amb l’Ajuntament encara per resoldre?

—Vam demanar que els paradistes que vulguin traslladar les seves parades no haguessin de pagar el cànon de 35 mensualitats a l’Ajuntament. La nostra proposta és que es pagui una sola taxa. Esperem resposta.



—Com ha de ser el nou Mercat Central?

—La bomba de Tarragona. Tenim a les nostres mans un potencial de producte fresc, de proximitat, artesà i ecològic.