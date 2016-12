'Els Voltors' se solidaritzen amb els infants sahrauís

El Club de Rugby col·labora amb el projecte 'Una Finestra al Món: intercanvi d'experiències educatives'

16/12/2016

El passat dijous 15 de desembre el president del Club Rugby Tarragona 'Els Voltors', va lliurar a la representant del projecte 'Una Finestra al Món: intercanvi d'experiències educatives', Marta Sancho, material esportiu per als infants del campament de refugiats sahrauís de Smara (Marroc).



Es tracta d'una proposta de sensibilització i educació pel desenvolupament, que neix amb la vocació d'apropar dues realitats, la dels nens i nenes de les escoles d'aquí amb la dels nens i nenes de les escoles d'allà. Cada any té lloc aquest intercanvi d'experiències educatives amb les 7 escoles del campament de Smara i centres escolars de Tarragona, Barcelona i Lleida.



Aquestes experiències han fet cada cop més estreta la relació entre les comunitats educatives d'ambdós països i, sobretot, han fet que sigui més visible la seva problemàtica amb els actes de sensibilització i denúncia de la situació i causa del poble sahrauí i la seva lluita per recuperar els territoris ocupats fins a constituir un estat i una nació independent.



Aquest Nadal una expedició tarragonina es desplaçarà a Smara per dur a terme tallers d'intercanvi d'experiències educatives inspirades amb l'art. A banda dels projectes educatius s'intenta en cada expedició portar material escolar o d'altres tipus. Aquest any hi havia necessitat de material esportiu per a la pràctica de l'educació física. Els infants de Smara aquest any tindran regals de Nadal dels Voltors.