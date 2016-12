Els més petits ompliran l'Arbre dels Desitjos amb missatges sobre l'acolliment

L'acte tindrà lloc aquest dissabte 17 de desembre a les 10h

Redacció

Actualitzada 16/12/2016 a les 11:05

Els nens i nenes de la ciutat de Tarragona tornaran a penjar un any més tots els seus missatges a l’Arbre dels Desitjos. Enguany els encarregats d’escriure i exposar en aquest peculiar arbre els millors desitjos per al 2017 seran els alumnes de 3r i 4t dels 28 centres de primària i educació especial de la ciutat. L’acte tindrà lloc aquest dissabte 17 de desembre a les 10h i comptarà amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, i del conseller d'Educació, Francesc Roca.



Enguany els missatges tractaran sobre els conceptes de la solidaritat i l’acolliment, que els nens han treballat a les escoles a partir d’un poema de Joana Raspall. Destaca sobretot el concepte de l’acolliment, ja que enguany molts infants són víctimes de la violència que sacseja els seus pobles i s’han vist obligats a exiliar-se. Dos representants de cada centre penjaran els missatges a l’arbre, present a l’entrada del Palau Municipal durant totes les festes, en representació dels seus companys.



L’acte clourà amb una cantada de nadales a càrrec de 25 alumnes de 6 i 7 anys dels grups d'Iniciació de les aules Campclar i Sant Pere i Sant Pau de l'Escola Municipal de Música. Per últim es farà la foto de grup a les escales exteriors de l’Ajuntament i s’oferirà coca i xocolata als infants al Pati del Rei Jaume I.