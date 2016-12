Demanen l'absolució pel jubilat que protestava davant la Seguretat Social

La fiscalia retira l’acusació, però l’organisme estatal continua acusant de coaccions, injúries i calumnies en el primer judici «per la Llei Mordassa»

La representant del Ministeri Fiscal va demanar ahir l’absolució per Amaranto Susaño, un jubilat que es va manifestar durant 8 mesos davant l’edifici de la Tresoreria de la Seguretat Social de Tarragona. L’home protestava per una presumpta injustícia que cometia l’entitat estatal en embargar-li part de la pensió.



Per la seva banda, l’acusació particular, la Tresoreria General de la Seguretat Social, a diferència de la Fiscalia, considera que Susaño és culpable dels delictes de calúmnies, injúries i coaccions. Per aquest motiu, l’advocat de la Seguretat Social va demanar ahir, al judici que es va celebrar al Jutjat Penal número 1 de Tarragona, una pena de sis anys i dos mesos de presó. Els fets que es jutjaven ahir es van iniciar el 22 de juliol del 2014 quan Amaranto Susaño va començar a anar diàriament al número 54 de la Rambla de Tarragona, davant de l’edifici de la Tresoreria de la Seguretat Social amb un xiulet i una pancarta on posava «L’INSS m’ha robat 850 euros de la meva pensió de dos mesos», i la pancarta afegia el nom d’un funcionari de l’organisme i del cap general de la Tresoreria, als que acusava de ser «còmplices». A la vista oral celebrada ahir a Tarragona, al que el propi acusat ha denominat «judici mordaç», van declarar com a testimonis, els funcionaris de la Seguretat Social, així com un sergent dels Mossos i l’agent del servei de vigilància de seguretat de l’edifici. La representant del Ministeri Fiscal, que demanava provisionalment (abans del judici) 20 dies de multa per una falta d’injúries, ha retirat l’acusació en desaparèixer aquesta figura del nou Codi Penal.



L’origen d’aquest cas es troba en la protesta que Amaranto feia per considerar irregular una resolució de la Seguretat Social que li embargava part de la seva pensió, que segons va explicar, no podien fer, ja que «la llei diu que no es pot embargar cap quantitat quan cobres menys del salari mínim interprofessional». De fet, Susaño va presentar un recurs contenciós administratiu, que va guanyar parcialment. «Al judici s’ha vist que no he tingut un comportament ni violent ni agressiu ni injuriós». Simplement, deia, «em vaig manifestar perquè cada mes entren al meu compte, m’ingressen uns diners i al mateix temps em retenen 350 euros. Així que passo el mes amb els altres 350 euros». Per la seva banda, la Tresoreria de la Seguretat Social considera, contràriament al que diu el jubilat, que només duu a terme les «seves funcions de recaptació de recursos», ja que el considera deutor de la Tresoreria General de la Seguretat Social.