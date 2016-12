Una nova entitat tarragonina vol mostrar a la societat la «bellesa de la vida»

Bioscicat pretén reeducar la ciutadania perquè la natura esdevingui un pilar fonamental de la societat

Redacció

Actualitzada 15/12/2016 a les 19:13

Bioscicat, o Societat Catalana de Ciències per la Conservació de la Biodiversitat, neix a Tarragona amb un clar objectiu: obrir els ulls a la societat davant la bellesa de la vida. Aquesta entitat científica vol construir un pensament social que es basi en el respecte a la vida, i que aquest «canviï el rumb de les decisions» tant individuals com col·lectives i l'actitud de la societat.



L'entitat vol lluitar per afrontar la crisi biològica del planeta i dels ecosistemes ibèrics amb el «poder seductor» de la natura en si mateixa. «Explorar, descobrir la biodiversitat, i acostar-la a aquella part de la nostra societat més aliena a ella; aquest és el repte», asseguren des de Bioscicat arran de la seva presentació pública.



L'entitat reconeix el paper exercit fins ara per les administracions mediambientals i l'ecologisme reivindicatiu, però planteja la necessitat de convèncer a la resta de la població per tal que el respecte i admiració per la natura sigui un element que defineixi la societat actual. Si bé Bioscicat vol conservar el patrimoni biològic i ecològic, és conscient que per tal que això sigui possible cal «conèixe'l, comprendre'l i respectar-lo».



Precisament els tres eixos principals que seguirà Bioscicat són el de Conèixer, el de Comunicar i el de Conservar. En un primer lloc i des del coneixement, es promourà l'exploració, descobriment, estudi i visualització de la biodiversitat. La conservació consistirà en dissenyar i impulsar accions que resolguin situacions crítiques i que permetin conscienciar i liderar la conservació del patrimoni natural. Finalment, es lluitarà per la transformació del pensament social que ha de portar a replantejar la relació de les persones amb la natura a través de la «bellesa biològica». Amb aquest darrer punt Bioscicat vol promoure l'admiració per la natura tot educant en el respecte per totes les formes de vida i recuperant com a part de l'educació de les generacions futures els valors tradicionals de les ciències biològiques i naturals.