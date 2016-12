Tarragona correrà la Mitja Marató per la ciclista atropellada mortalment a Vilabella

Un grup de corredors ha creat una pàgina de Facebook per convocar els esportistes a un acte d'homenatge abans de la carrera

Actualitzada 15/12/2016 a les 17:39

Tarragona correrà per la Marta Domínguez, la víctima mortal de l'accident del passat dilluns a Vilabella, la Mitja Marató de diumenge 18 de desembre. Després d'anunciar aquest homenatge, un grup de corredors del grup d'esportistes C.E. Alliberadrenalina, del qual formava part la jove de 28 anys -que era molt esportista-, ha creat una pàgina de Facebook anunciant una quedada prèvia a l'inici de la carrera per recordar-la anomenat Tots correm per Marta la Mitja. Es pot accedir a la pàgina a través d'aquest enllaç D'aquesta manera, el grup demana l'assistència a les 9:45 hores del matí a l'Avinguda Vidal i Barraquer per «donar suport, ànims i força a la família de la Marta en aquests moments tan durs». Els organitzadors de la quedada també asseguren que la jove era lluitadora, «no es rendia i tenia molta vitalitat i ganes de fer moltes coses». Marta Domínguez era treballadora del torn de nit de Dow Chemical. Anava en bicicleta per la TP-2031 al seu pas per Vilabella juntament amb una companya que treballava al mateix torn que ella quan un cotxe les va encalçar per darrere. Domínguez va morir al lloc de l'accident, mentre que la companya, L. M, va ser traslladada en estat greu fins a l'hospital Joan XXIII, on va ser intervinguda quirúrgicament. El conductor del cotxe va aturar el vehicle i va baixar-ne en un primer moment, però després es va donar a la fuga. El conductor és un veí de Vila-seca de 33 anys. Els Mossos d'Esquadra el van arrestar quan el van localitzar, i aquest mateix dimarts va quedar en llibertat provisional