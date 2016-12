El Jocs Mediterranis canvien de compte de twitter

Actualitzada 15/12/2016 a les 12:56

Si té la intenció d'entrar al twitter dels Jocs Mediterranis, ja no ho podrà fer mitjançant @Tarragona2017. A partir d'ara, ho haurà de fer a través de @Tarragona2018.



Els Jocs, amb el canvi de data de la celebració de l'esdeveniment esportiu, també han canviat el compte de twitter, com era d'esperar. Ara bé, el facebook oficial dels Jocs Mediterranis continua sent el del 2017. Temps al temps...