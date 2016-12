Premien dos treballs d'estudiants sobre medi ambient i medicina

Els guardons ‘Fundació Catalunya-La Pedrera’ i de Cicles Formatius de Repsol recauen en alumnes dels instituts Martí i Franquès i Cal·lípolis

Actualitzada 14/12/2016 a les 22:46

Dos treballs amb temàtica mediambientals van rebre ahir els premis «Fundació Catalunya-La Pedrera» i «Cicles formatius de Grau Superior Repsol», convocats pel Consell Comarcal del Tarragonès, que celebrava ahir la seva 16a. edició.



L’alumna de l’Institut Antoni Martí Franquès de Tarragona, Clara Sanz Figueras, va rebre el primer premi al millor treball de Batxillerat per l’estudi titulat «Moviment dels vessaments de petroli», que analitzava el recorregut que realitzava una suposat abocament al pantalà de càrrega. Al treball s’estudiava la protecció que implicaria la futura construcció d’un dic al pantalà que evitaria la seva dispersió i, per tant, la contaminació de les aigües del litoral. Per fer aquest treball, Clara Sanz es va servir d’una maqueta que va omplir d’aigua de mar i simulant el vent que afecta la costa tarragonina tant a l’estiu com a l’hivern comprovava a escala els beneficis d’aquesta construcció.



El primer guardó de Cicle Superior premiat per Repsol va recaure en Ana Angosto Domínguez, de l’institut Cal·lípolis de La Pineda (Vila-seca), pel seu treball titulat «El Melanoma maligne». L’estudiant ha fet un recorregut per tot el procés d’anàlisi patològic dels melanomes i les diferents fases de la seva anàlisi. Es va donar la circumstància de que els tres aspirants al premi de la Fundació Catalunya-La Pedrera, van presentar treballs mediambientals. Eloy Vicente López, del centre Vedruna Sagrat Cor de Tarragona, que va desenvolupar un estudi titulat «El Francolí, un riu viu», va rebre el segon premi i Irene Tobias, de l’Institut Ramon Barbat i Miracle, va ser guardonada en tercer lloc pel seu estudi titulat «Resultat preliminars per a un nou test ecotoxicològic en sediments marins: lumbritox».



El segon lloc del premi atorgat per Repsol va recaure en Arianna Ibáñez, de l’Institut Vidal i Barraquer, per «La ruta de l’aigua de Constantí» i, finalment, el tercer lloc del premi al cicles formatius de grau superior, va recaure en els estudiants Elisabet Llabería, Aitana Sánchez i Marina Sanahuja, de l’Institut Cal·lípolis per un simpàtic treball titulat «Jorror Jaus». L’acte va estar presidit per la consellera d’Ensenyament de la Generalitat, Meritxell Ruiz, que va enorgullir-se del nivell d’excel·lència dels estudiants i els va esperonar a afrontar el futur amb esperances i resiliència. La consellera va fer menció a la bona tassa d’abandonament d’ESO (18%) i va parlar «d’un futur nou que en el que necessitarem més tècnics en Formació Professional, tot i que la via universitària també és una bona elecció». Lluís Farrés, director de Coneixement i Recerca de la Fundació Catalunya-La Pedrera, va fer menció a l’ajuda que es fa des de l’entitat als estudiants mitjançant diferents activitats i beques. «Heu demostrat la vostra preocupació per millorar el món». Farrés va fer especial menció al professorat, que anima als estudiants a participar-hi. Pere Virgili, president del Consell Comarcal del Tarragonès, organisme d’on surt aquesta iniciativa, es va mostrar satisfet en aquesta 16a. edició dels premis per «la lliçó que ens donen aquests estudiants en moments difícils, que fins i tot conviden a l’abandonament. Però vosaltres no heu perdut els valors». Virgili va agrair a la fundació i a Repsol el seu suport anual. Xavier Favà, representant de Repsol va felicitar també els estudiants.