La polèmica tanca publicitària del Parc Riu Clar no té llicència des d'octubre

La llicència es va suspendre per un defecte de forma en la documentació

Actualitzada 15/12/2016 a les 16:59

La tanca publicitària del Parc Riu Clar de Tarragona, que ha estat carregada de polèmica els últims mesos i els veïns de la qual n'han demanat la seva retirada en múltiples ocasions, no té llicència des del passat mes d'octubre, quan es va suspendre per un defecte de forma en la documentació. Així s'ha fet públic a la comissió de modificació d'ordenances reguladores de tanques publicitàries que ha tingut lloc aquest dijous.



Segons comunica el partit municipal d'ERC, cap grup «tenia constància» d'aquesta suspenció. Per aquest motiu ERC demana al govern municipal que «esgoti totes les vies possibles per enretirar el tòtem». «Portem mesos demanant que es doni resposta a les peticions dels veïns de Parc Riu Clar d’enretirar la tanca i avui ens assabentem que des de fa dos mesos té la llicència suspesa, una situació que permetria enretirar la tanca», remarca Pau Ricomà.