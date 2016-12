La CUP proposa despenjar el quadre del rei Felip VI del saló de plens de l'Ajuntament

Els cupaires ho defensaran en una moció durant el plenari municipal del 23 de desembre

Actualitzada 15/12/2016 a les 14:10

El grup municipal de la CUP de l’Ajuntament de Tarragona proposa retirar el quadre del rei Felip VI que presideix el saló de plens. La qüestió es debatrà en forma de moció en el plenari municipal del 23 de desembre. La formació independentista planteja retirar l’obra pictòrica i que s’enviï a l’arxiu municipal. En un comunicat, la CUP ha justificat la proposta per «la necessitat d’incidir i aprofundir en la via democràtica, perquè a l’estat espanyol mai no ha estat escollit ni referendat el cap de l’Estat d’ençà de 1939». Els cupaires han recordat que «Felip VI és rei perquè va succeir el seu pare, actualment rei abdicat, que al seu torn va ser coronat per ser l’hereu polític del dictador feixista Francisco Franco».



La proposta arriba després que diversos militants de l’Esquerra Independentista han estat detinguts i traslladats a l’Audiència Nacional espanyola acusats de la crema de fotografies del monarca. Des de la CUP asseguren que «després de més de 300 anys d’ocupació i domini borbònic, ja és l’hora de decidir de forma democràtica quin ha de ser el futur de les catalanes i catalans».