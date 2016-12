L'EMT manté les tarifes vigents i permetrà el transbord gratuït a la mateixa línia

La nova mesura entrarà en vigor l'1 de gener del 2017

Redacció

Actualitzada 15/12/2016 a les 10:18

L'Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona (EMT) mantindrà les tarifes actuals per al proper 2017 i permetrà que els usuaris puguin fer el transbordament de forma gratuïta durant una hora a la mateixa línia. Aquestes mesures entraran en vigor l’1 de gener de 2017. Segons el consistori, els preus s’han pogut congelar gràcies a la contenció de la despesa, la reducció del pressupost i la recuperació d’usuaris, que ha superat el llindar dels 9 milions.



Pel que fa a la nova mesura relativa al transbord , fins ara l’estructura tècnica només permetia que el transbordament fos gratuït al llarg d’una hora entre línies diferents amb qualsevol de les targetes multiviatges de l’EMT, i amb excepció del bitllet senzill. La millora que entrarà en vigor l’1 de gener possibilita fer el transbord des de la validació de la targeta i al llarg d’una hora a la mateixa línia. Per tant, aquest canvi, que ha estat possible per la modificació del sistema informàtic, permet viatges d’anada i tornada en la mateixa línia de forma gratuïta durant una hora.



Per altra banda, també es posarà en marxa un estudi de l'actual sistema d'abonaments per adequar-lo a l’ús que en fan els usuaris. La modificació dels abonaments es realitzarà durant el 2017. Es tracta d'un conjunt de mesures per al foment del transport públic i s'emmarca en els objectius del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Tarragona (PMUST).