Joan Dausà porta a Tarragona una campanya d'ajuda als refugiats amb un concert

Emmarcada en la campanya 'Casa nostra, casa vostra', Dausà ha compost la cançó 'Com plora el mar'

Actualitzada 15/12/2016 a les 20:22

El cantautor Joan Dausà farà parada a la plaça de la Font de Tarragona dilluns dia 19 de desembre per interpretar la cançó 'Com plora el mar', dedicada a la crisi de refugiats a Europa. El concert, que inclourà la interpretació d'altres temes, tindrà lloc a les 7 de la tarda. El tema 'Com plora el mar' ha estat compost pel propi Dausà, i resa frases com 'No entenc aquests humans', després de descriure la greu situació que viuen les persones que moren ofegades al mar intentant arribar a Europa fugint de les guerres, fam, persecució política, etc. dels seus respectius països. El videoclip es pot veure a continuació:La cançó s'inclou a la campanya 'Casa nostra, casa vostra', que lluita per canviar la situació que viuen milers de persones migrants i desplaçades per força, dins i fora de la Unió Europea, i que ha creat un manifest que es pot signar en aquesta pàgina web . Joan Dausà, a més de Tarragona, també presentarà la cançó i la campanya a Barcelona, Girona, Lleida i Sabadell. Els beneficis que s'obtinguin de la venda de la cançó en plataformes digitals es donaran a la campanya 'Casa nostra, casa vostra'.Dausà també ha compost una versió de la cançó en anglès, titulada 'How the sea cries'. El videoclip de la cançó, realitzat per Paulí Subirà i Xavier Bonet, mostra imatges crues del periple que han de fer les persones des dels seus països d’origen fins als camps de refugiats, passant pel mar. La lletra diu que el mar plora davant de la mort de les persones que el travessen. «M’agradava la idea que un element de la natura com el mar, que és el bressol de totes les cultures, plorés pel que estem fent els humans», explica Dausà.El compositor espera que la cançó ajudi a «remoure consciències i que tothom es pregunti si no és també responsable d’allò que es veu al videoclip»: la violència, la tragèdia i la repressió que pateixen les persones que fugen de la guerra.