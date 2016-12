Finalitzen les obres del Mercat Central després de gairebé una dècada en obres

L'edifici remodelat obrirà el primer trimestre del 2017 quan s'hagin acabat d'ocupar les parades

Actualitzada 15/12/2016 a les 16:13

La reforma del Mercat Central de Tarragona ha arribat a la seva fi, després de gairebé una dècada inoperatiu, en obres. Amb un pressupost astronòmic de 46 milions d'euros, la remodelació d'aquest emblemàtic edifici modernista ha passat per un procés llarg i feixuc amb «alts i baixos», segons la mateixa presidenta d'Espimsa, Elvira Ferrando, amb períodes fins i tot de paralització de les obres. El 5 de març del 2011 es posava la primera pedra d'una reforma que ara encara la recta final. A l'interior les parades estan a punt per aixecar persiana. Falta, però, que s'acabin d'omplir. N'hi ha una quarantena de concessionades, el que representa un 83%, mentre la meitat dels locals continuen pendents d'adjudicar. L'objectiu és inaugurar el mercat al 100% ocupat durant el primer trimestre de l'any vinent.



Aquest dijous al matí s'ha signat l'acta d'ocupació de les obres de remodelació del Mercat Central de Tarragona, amb la presència de l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros. En l'acord es reverteix anticipadament la concessió de l'aparcament, per 5,3 milions d'euros. L'alcalde ha manifestat que ara ja no toca mirar enrere, sinó fer-ho endavant perquè el mercat esdevingui una «autèntica locomotora» del mercat de proximitat de la ciutat. «És l'obra pública més important que ha fet mai l'Ajuntament de Tarragona en la seva història», ha recordat.



Ballesteros ha agraït als paradistes la seva paciència, i a l'empresa constructora Isolux-Corsan, la feina feta a l'interior de l'edifici. «És gairebé una obra d'art», ha afegit la presidenta d'Espimsa -Empresa de Serveis i Promocions d'Iniciatives Municipals S.A.-, Elvira Ferrando. L'edifici conserva les encalçades originals d'acer del sostre i s'ha revestit de fusta. El total de 48 parades es troben en una planta d'uns 2.500 metres quadrats -en realitat n'ocupen prop de 800 i la resta són passadissos, escales, ascensors i serveis comunitaris. Queden 8 parades per adjudicar que properament sortiran a concurs. Pel que fa als 14 locals que hi ha dins l'edifici, 7 estan concedits -6 dels quals per Mercadona-, i els altres 7 romanen disponibles. Per aquests locals pendents d'adjudicar es farà un procediment negociat amb els interessats en ocupar-los. Però a l'Ajuntament no li preocupen aquests espais vacants. Ferrando dóna per fet que el nou mercat desperta interès -que així es constata amb l'obertura de 8 negocis al voltants del mercat- i que encara en despertarà més un cop obri.



A part de la planta subterrània on s'hi troba el Mercadona, l'edifici també disposa d'una planta logística perquè els venedors puguin disposar d'un espai on carregar i descarregar mercaderies, i s'han construït dues plantes d'aparcament amb 330 noves places, que se sumaran a les 310 ja existents, el que fa un total de 640 places. Pel que fa a la carpa que han ocupat de forma provisional els paradistes, es desmuntarà un cop s'inauguri el nou mercat. Els treballs de desmuntatge duraran aproximadament un mes. L'ús que se'n farà de la carpa es decidirà per consens entre tots els grups a l'Ajuntament. «Esperem que es licitin aviat les parades pendents d'omplir perquè per a nosaltres és molt important que la zona del mercat estigui oberta en la seva totalitat», ha conclòs Maria Virgili, presidenta de l'Associació de Venedors del Mercat Central.