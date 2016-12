Ballesteros assegura que Rajoy li ha garantit el «finançament pendent» pels Jocs

L’alcalde explica que s’està acabant de calcular el sobrecost que suposarà ajornar l’esdeveniment al 2018

Actualitzada 15/12/2016 a les 15:11

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha explicat que aquest dimecres el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, li va traslladar el compromís d’incloure als pressupostos del 2017 «les partides necessàries» per garantir la celebració dels Jocs Mediterranis, ajornats al 2018 per manca de finançament. L’alcalde ha revelat que va parlar amb Rajoy i amb el ministre Méndez de Vigo després que coincidissin en un acte del Comitè Olímpic Espanyol (COE) a Madrid.



Ballesteros s’ha mostrat convençut que l’Estat assumirà prop de 13 milions d'euros, dels quals 9,8 corresponen al pressupost operatiu i 3 milions a la construcció d’una piscina olímpica. Mentrestant, l’organització està acabant de calcular el sobrecost que tindrà l’ajornament.



Josep Fèlix Ballesteros ha explicat que els compromisos verbals no es concretaran per escrit «fins que no sapiguem quina partida apareix als pressupostos». Després de les crítiques per la manca de compromís de l’executiu espanyol, que insisteix que no s’havia compromès a incloure cap partida pels Jocs Mediterranis als comptes del 2016, Ballesteros creu que ara la situació és més favorable. «La perspectiva és molt bona, l’actitud és molt diferent i el mateix delegat a Catalunya, Enric Millo, té un compromís molt fer per tirar-ho endavant», ha afegit l’alcalde.



Ballesteros ha reconegut que «no hi ha pla B» i que l’únic escenari que contempla és que els recursos quedin reflectits als pressupostos generals de l’Estat del 2017 «en forma de partides». «Ens hem posat vermells durant unes quantes setmanes perquè -l’ajornament- no ha estat una bona notícia, però hem de fer d’aquesta necessitat una virtut i ens en sortirem millor encara», ha reblat. D’altra banda, l’alcalde ha assenyalat que el sobrecost que suposarà l’ajornament dels Jocs «s’està acabant de calcular», però ha garantit que l’import estarà definit «abans de finals d’any».