Alumnes de l'IES Cal·lípolis participen a un simulacre d'evacuació del Palau de Congressos

Aquest és el primer simulacre que es realitza al recinte amb públic real

Redacció

Actualitzada 14/12/2016 a les 15:08

Seixanta alumnes del mòdul d’Emergències de l’IES Cal·lípolis s’han convertit en part del simulacre d’evacuació del Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Durant la jornada d'aquest dimecres els estudiants han assistit a una jornada de formació d’evacuació d’auditoris.



En finalitzar la sessió s’han activat els sistemes d’alarma del Palau de Congressos avisant de la necessitat d’evacuar el públic de l’Auditori August. En breus moments el personal de sala i l’equip d’emergències del Palau de Congressos han dirigit als assistents per les sortides d’emergència més properes fins a l’exterior de l’edifici.



Aquest simulacre és el primer que es du a terme amb públic real dins del Palau de Congressos. L’actualització i repàs de protocols de seguretat es repeteixen periòdicament tot i que no sempre és necessari comptar amb assistents externs per a dur-los a terme. Des del 2012 el personal del Palau Firal i de Congressos de Tarragona també rep formació contra incendis, primers auxilis i utilització del desfibril·lador automàtic. Una formació que anualment es repassa i actualitza.