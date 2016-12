Operació policial contra el frau en la venda d'hidrocarburs a Tarragona

Es calcula que la trama, amb vincles també a València, va defraudar a Hisenda més de 20 milions en l'IVA d'hidrocarburs

Actualitzada 14/12/2016 a les 13:51

La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària estan duent a terme aquest dimecres una operació conjunta per desmantellar una organització criminal dedicada al frau massiu d'IVA d'hidrocarburs. En l'operació, anomenada 'Burlao' es preveuen una vintena de detencions i fins a 21 registres a set províncies espanyoles, entre les quals Barcelona i Tarragona, segons han confirmat fonts de la investigació. A més, s'han fet dos detencions a Portugal, i quatre registres més, tres a Itàlia i un a Portugal. Segons ha informat la Guàrdia Civil, el frau a la Hisenda pública podria arribar als 25 MEUR. Fonts de la investigació han detallat que el frau es cometia deixant d'ingressar quotes de l'IVA dels hidrocarburs i aconseguir millors preus que els seus competidors, fent-los fora del mercat.



L'operació s'està duent a terme a les províncies de Tarragona, València, Castelló, Alacant, Barcelona, Madrid i Pontevedra. La duen a terme agents pertanyents a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil amb estreta col·laboració amb la Dependència Regional d'Inspecció de València, Agència Estatal de l'Administració Tributària de València, i l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF). A la vintena de detinguts se'ls acusa dels suposats delictes de pertinença a organització criminal, contra el mercat i els consumidors, blanqueig de capitals i contra l'Hisenda Pública.



Els registres i detencions a Portugal i Itàlia s'estan fent simultàniament i coordinat per Eurojust.



Segons han detallat des de la Guàrdia Civil, la investigació es va iniciar fa un any quan van descobrir una presumpta organització criminal amb una profunda inserció en el sector dels hidrocarburs, menyscabant l'activitat mercantil en aquest sector estratègic que provocaria l'expulsió d'altres operadors que no poden suportar les presumptes pràctiques fraudulentes desplegades per l'organització criminal, desvirtuant el mercat.



Durant l'explotació de l'operació han participat diferents unitats especialitzades de la Guàrdia Civil a tot el territori estatal, funcionaris de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de les diferents províncies, l'oficina mòbil d'Europol, agents de la Unitat Nacional de Lluita i Corrupció de la Policia Judicial de Portugal i de la Guarda de Finanza d'Arezzo, a Itàlia.



Les diligències estan sota secret de sumari i no es descarten noves actuacions. Les investigacions estan dirigides pel Jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, coordinant-se amb les agències europees Eurojust i Europol.