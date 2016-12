La Reial Germandat Jesús Natzaré munta un any més el Pessebre de Nadal

Situat a l'Església de Sant Miquel del Pla de Tarragona, compta amb aproximadament 20m2

Redacció

Actualitzada 14/12/2016 a les 12:02

La Reial Germandat Jesús Natzaré ha muntat un any més un Pessebre de Nadal per aquestes festes, el qual està situat a l'Església de Sant Miquel del Pla de Tarragona. Des de la seva inauguració, el passat 3 de desembre, l'han visitat un total de 800 persones. L'entrada és gratuïta amb opció a un donatiu d'1 euro amb el qual els visitants entren al sorteig de diverses figures de Pessebre.



Aquest Pessebre popular i artístic compta amb 20 m2 aproximadament. Com a novetats d'enguany, hi podem trobat un major nombre d'elements mecanitzats i en moviment, com poden ser les gallines, una sínia o el caganer. El Pessebre es pot visitar de dilluns a divendres de 18h a 20h, els dissabtes de 11.30h a 14h i de 18h a 20h i els diumenges i festius de 11.30h a 14h.



Cal dir que el Pessebre de Nadal realitzat per la Reial Germandat Jesús Natzaré el passat 2015 va ser el guanyador del primer premi del concurs d'entitats de Tarragona.