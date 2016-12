L'Ajuntament vol que les botigues obrin migdies, festius o diumenges per atendre els creueristes

Signat un nou conveni que planteja criteris al centre comercial de la ciutat

Tarragona vol agradar els creueristes que arriben a la ciutat i que, després de la seva estada, facin bona propaganda. Ja fa temps que Tarragona, amb el lideratge del Port, estudia com treure més profit de la volada que ha agafat el turisme de creuer. Vist que enguany s'ha doblat el nombre de creuers -un total de 22 respecte els 11 del 2015-, i que l'any vinent es podrien tornar a doblar, l'Ajuntament busca convèncer el centre comercial de la ciutat, on hi ha uns 1.500 establiments, d'actuar com a Zona d'Acolliment dels Creueristes (ZAC). El consistori demana un esforç a botigues i locals de restauració perquè obrin en migdies, festius o diumenges en els quals estigui prevista l'arribada de creuers per donar imatge de dinamisme, tal com ja es fa a la Part Alta. Aquest dimecres s'ha signat un conveni que fixa un seguit de compromisos per als establiments que vulgui adherir-se a aquest projecte de la ZAC. Una de les primeres accions serà la definició d'un plànol informatiu de la zona.