L'Ajuntament posa fil a l'agulla per eliminar barreres arquitectòniques històriques

La manca d'un ascensor al Teatre Tarragona o de guals als carrers, entre les principals deficiències

Actualitzada 14/12/2016 a les 16:01

L'Ajuntament de Tarragona ha posat fil a l'agulla a l'elaboració d'un pla municipal d'accessibilitat per suprimir barreres arquitectòniques que s'arrosseguen des de fa anys, pendents de ser resoltes. Per redactar aquest full de ruta, el consistori no vol fer-ho sol i el pla es traçarà de bracet amb la fundació del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona. Des del consistori es destaca que s'emprèn el pla per iniciativa pròpia, ja que ara per ara la llei no ho urgeix, i que l'objectiu és resoldre deficiències històriques o de caràcter urgent, en una ciutat on mai s'ha disposat d'un document similar. Una d'elles és la manca d'un ascensor per als artistes al nou Teatre Tarragona. Resoldre els guals dels carrers, especialment els que estan integrats dins de la xarxa de semàfors, és una de les principals prioritats. Es consensuarà aquest pla amb previsió que els tècnics del consistori l'acabin de desenvolupar i enllestir l'any vinent.



«És el primer pas per tenir un pla d'accessibilitat pel 2017, que encara no és obligatori per llei, però la ciutat de Tarragona vol tenir-ho al dia perquè creiem que és un tema fonamental», ha afirmat la regidora de de Plans de Mobilitat i Accessibilitat, Begoña Floria, aquest dimecres en roda de premsa. Ni la mateixa Floria s'explica com el Teatre Tarragona no té un ascensor adaptat per a l'accés d'artistes a l'escenari. Instal·lar-ne un costarà 20.000 euros. Segons Floria, si bé s'han millorat moltes coses, també n'hi ha moltes de pendents, perquè «històricament l'accessibilitat mai s'ha tractat com un tema central».



Sobre les principals barreres arquitectòniques pendents, des de la Fundació COAATT es convida a fer l'exercici de recórrer, de punta a punta, la ciutat amb cadira de rodes. «I així es veuen les dificultats tant físiques a la via pública com per manca de conscienciació ciutadana», ha afirmat Yolanda Fernández, vocal de la fundació i vicepresidenta del col·legi. Plataformes més definides en el transport públic i guals rebaixats als carrers són, ara per ara, les accions més necessàries. Segons dades del pla de mobilitat, dels 169 guals amb prioritat de resoldre, 45 ja s'han arranjat i 35 estan en projecte de fer-ho.