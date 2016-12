Els estudiants d'Educació i Psicologia de la URV es mobilitzen per reclamar un nou edifici

El projecte de construcció d’una nova facultat, anunciat el 2009, es manté aturat per la crisi

Actualitzada 14/12/2016 a les 13:30

Desenes d’estudiants de Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV s’han concentrat aquest dimecres a les portes de la facultat ubicada al Campus Sescelades de Tarragona per reclamar unes instal·lacions «dignes». El portaveu de l’Assemblea d’Educació i Psicologia, Roger González, ha recordat que el projecte de construcció d’una nova facultat al Campus Catalunya, anunciat el 2009, s’ha aparcat i no tenen cap pla de trasllat. Els estudiants denuncien el deteriorament de les instal·lacions i les incomoditats amb què han de conviure diàriament. En aquest sentit, asseguren que es produeix una sobresaturació d’alumnes a les aules —algunes de les quals arriben a aplegar 90 persones—, que les classes no tenen prou endolls, que el pàrquing està en mal estat i que s’han d’examinar a la sala d’actes. Actualment, l’assemblea ha rebut més de 400 queixes d’estudiants que es faran arribar al degà.