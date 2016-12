El consistori treballarà per eliminar «la xacra de l'assetjament escolar»

L’Ajuntament de Tarragona i Unicef ratifiquen l’obtenció del segell de Ciutat Amiga de la Infància

La ciutat de Tarragona ja ha aconseguit el segell de Ciutat Amiga de la Infància, un guardó, que segons l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, «és difícil d’aconseguir perquè són avaluats molts aspectes i s’ha d’elaborar un dossier molt complet». Segons la presidenta d’Unicef a Catalunya, Anna Folch, un dels forts de la ciutat de Tarragona és la creació, des de l’any 2009, del Consell Municipal d’Infants, un òrgan de participació infantil on els nens de la ciutat poden expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes, «amb l’objectiu de contribuir a millorar aquells aspectes de la ciutat que considerin necessaris», deia Ballesteros. I és que, segons Folch, «els infants no són propietat dels pares i mares, són ciutadans de ple dret. Si volem que els drets dels infants siguin efectius, la política municipal ha de jugar un important paper». A més, segons la presidenta d’Unicef a Catalunya, els ajuntaments, i en aquest cas el de Tarragona, tenen l’obligació de viure la seva infantesa en un entorn democràtic i sa i han de ser protegits de la violència i dels abusos.



L’alcalde i la presidenta d’Unicef a Catalunya van signar un conveni de col·laboració amb l’agència de les Nacions Unides per la infància. L’acord preveu que les dues entitats es comprometen a treballar de forma conjunta per millorar les polítiques locals d’infància i adolescència, i que el govern municipal col·laborarà en les campanyes de sensibilització o les crides de suport a les situacions d’emergències que realitzi Unicef Comitè Espanyol.



Una de les principals preocupacions de l’Ajuntament de Tarragona és eliminar «la xacra de l’assetjament escolar», deia Ballesteros, qui va afegir que «ens vam comprometre amb els membres del Consell Municipal d’Infància eliminar el bullying d’una vegada per totes». La distinció de Ciutat Amiga de la Infància té un termini de quatre anys, però d’aquí a dos, el consistori haurà de presentar un informe intermedi per corroborar que compleix els compromisos adquirits. «Ara toca mantenir i revalidar el reconeixement», deia Ballesteros. Alguns dels aspectes avaluats per la comissió ha estat l’acció participativa dels petits al municipi i tenir en compte als infants a l’hora de prendre decisions.