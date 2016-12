Concentració a Joan XXIII contra la gestió de la borsa de treball de l'ICS

Representants de CGT de Tarragona, Lleida i Baix Llobregat van participar en la protesta

Actualitzada 13/12/2016 a les 21:20

Representants del sindicat CGT van protagonitzar ahir una protesta a l’entrada de l’Hospital Joan XXIII per reivindicar una gestió lògica i justa de la Borsa de Treball que, segons afirmen, es gestiona d’una «forma perversa». A la protesta van participar diferents membres del sindicat procedents de Lleida i del Baix Llobregat, que es van unir a les queixes d’Agustí Aragonès, del sindicat CGT a Tarragona, que va resumir en quatre les irregularitats que creu que es comet a l’hora de concedir les places als inscrits a la borsa.



La principal fa referència al presumpte «amiguisme» que existeix en la concessió de places, «sense tenir en compte una autèntica i veritable avaluació de les capacitats laborals». Aragonés afegí durant la concentració, anomenada de forma irònica Black Thursday, que existia una gestió «opaca» de la borsa, gestionada –deia– «per buròcrates que coneixen el funcionament d’un hospital per haver-ho vist a les sèries de televisió i per sindicalistes alliberats que fa 20 anys que no treballen». El mateix orador va denunciar «assumptes bruts» relacionats amb aquesta llista d’inscrits, com són els cursos de formació en els que –segons diu– «participen i organitzen els mateixos sindicats». CGT no participa de la signatura de l’acord amb la mesa sectorial de l’ICS i el Pacte d’Ordenació de Recursos Humans (PORH) que sí que signen UGT i SATSE.



A la jornada de lluita, una més de les que CGT ha protagonitzat enguany, han dit la seva, entre d’altres, Ildefonso García, secretari general de Sanitat del sindicat, que ha fet menció al que considerava injustícies, com el fet que es demani al personal sanitari el nivell C2 d’Anglès «en comptes d’avaluar la professionalitat que demostren dia a dia». Aquesta mala gestió de l’ICS, segons els sindicalistes, fa que un 40 per cent de la plantilla (uns 15.000 treballadors) tinguin contractes eventuals i, fins i tot, de mes a mes. García va afegir: «Això fa que els usuaris pateixin una sanitat precària i de diagnòstics imprecisos. El 2020, un 30% de la plantilla podrà jubilar-se, estem parlant que un 70% de la plantilla s’haurà de renovar, però no existeix cap plantejament d’oposicions, ni de millora de contractació. És una filosofia empresarial en comptes de ser la pròpia d’un servei públic», va conclure Ildefonso García.