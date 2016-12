Botiguers de Tarragona crea la targeta de fidelització TGN Comerç

Els usuaris acumularan descomptes en usar-la

L’associació Botiguers de Tarragona està presentant als seus associats la futura Targeta de Fidelització TGN Comerç que estarà operativa a principis del 2017. TGN Comerç és una targeta urbana que els comerciants adherits oferiran als seus clients i que funciona com una mena de guardiola. D’aquesta manera, els clients disposen d’un pot on acumulen els descomptes que els fa cada botiga adherida on van a comprar. En tot moment, l’usuari pot anar acumulant els diners en cada comerç o gastar-los, sempre en aquell mateix establiment on els hagi acumulat, quan li sembli.



Pel sol fet de tenir la targeta, a més, rebrà informació de les campanyes de promoció que facin a les botigues adherides i també per part de l’associació Botiguers de Tarragona. L’usuari de la targeta tindrà una clau d’accés, via internet, per saber en tot moment els diners que té acumulats. Per als comerços aquesta iniciativa és també un avantatge perquè disposaran de les dades bàsiques dels clients i els podran fer arribar promocions, ofertes i campanyes personalitzades.