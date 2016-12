Vi solidari per lluitar contra l'ELA

El tarragoní Pau Torres co-diregeix Ilusión+per recaptar fons destinats a ajudar malalts i investigar la malaltia

L’any 2013 tot va canviar per en Pau Torres i la seva família. De sobte, va començar a sentir que li faltava força a les cames. El diagnòstic va ser Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), una malaltia que no té cura. Junt amb la seva esposa Gina, aquest jove tarragoní va decidir co-fundar Ilusión+ amb la finalitat d’aportat recursos econòmics a tres entitats que treballen per divulgar les conegudes com a malalties rares i cercar vies d’investigació, com són la Miquel Valls, Fundació Esclerosi Múltiple i Fundació Noelia. El mitjà per arribar a trobar fons és el vi.Pau ha explicat que «pateixo una malaltia degenerativa que fa que en tres o quatre anys potser ja no hi sigui aquí. Junt amb la Gina, vam decidir crear Ilusión+. «Ara vivim amb la il·lusió de rebre bones notícies, d’ajuts acompanyats de solidaritat i de respostes basades en la investigació».La notícia que patia d’ELA li va arribar quan vivia a la Xina, país on va residir vuit anys amb la Gina. La parella té dos fills, Montse i Ferran, i els quatre donen nom als vins que petits viticultors elaboren per Ilusión+ i que aquesta organització distribueix per a la venda amb la finalitat de recaptar fons.A la ciutat de Tarragona, Ilusión+ va arribar a acords amb els restaurants Sol-Ric, Barquet i La Platja, i amb els cellers Jordà, Rovira i Vino-vi; a Cambrils, amb Flor de Sal, i a Riudoms, amb L’Hortet. Les ampolles solidàries també es poden trobar en punts de distribució de Barcelona.Pau Torres explica que, quan va saber de la malaltia que patia, «i davant la incertesa amb què vivíem, vam començar a buscar la causa del deteriorament de les neurones». «En conèixer-la, vam començar a afrontar noves realitats i nous reptes, els mateixos que han dictat l’estil de vida de tota la família», ha dit.En el web www.ilusionmas.com es detalla la filosofia del projecte. «Ilusión+ neix de la idea de crear un vi de qualitat amb responsabilitat social, que pretén recaptar fons destinats al projecte de la fundació que seleccioneu, per ajudar a familiars, o projectes concrets, o invertir en la investigació de malalties neurodegeneratives com l’ELA, malaltia que afecta un dels dos emprenedors d’aquest projecte».En el poc més d’any i mig d’existència, Ilusión+ ha fet un llarg recorregut i ha estat protagonista en programes com El Món a Rac1 que condueix Jordi Basté o España Directo, de Televisió Espanyola. El passat mes de desembre la Càtedra Konecta li va concedir un dels cinc premis que atorga a emprenedors amb discapacitat per la seva iniciativa. Fa tan sols unes setmanes, la feina que duu a terme Ilusión+ també ha rebut un reconeixement de la Revista Emprenedors, concretament el Premi per Talent en la gala de la 12a edició dels Premis Emprenedors.