Un pessebre fet a mà enamora als més petits de Bonavista

Antonio Martínez fa set anys que el fa

Actualitzada 12/12/2016 a les 21:42

Antonio Martínez, de 68 anys i veí de Bonavista, és l’ídol de tots els nens del barri. Sobretot dels seus néts. I és que, des de fa set anys, l’Antonio munta un pessebre al número 43 del carrer dotze de Bonavista. La majoria d’escoles del barri i algunes de Tarragona visiten el pessebre any rere any i ja s’ha convertit en una cita ineludible que l’Antonio espera amb il·lusió.



La història va començar fa set anys, quan els seus néts van decidir convidar als seus amics a veure al pessebre que havia fet l’avi. «Cada vegada venia més gent a visitar-lo, llavors em vaig animar i vaig decidir fer una cosa més gran», assegura l’Antonio Martínez. Actualment, el pessebre ocupa 20 metres quadrats i gairebé una desena de grups escolars el visita durant aquestes dates.



Les muntanyes estan fetes amb porexpan, paper de diari i pintura. «Fins i tot, hi ha una bassa d’aigua amb peixos de veritat, que cada dia els hi he de posar menjar», explica Martínez entusiasmat. El pessebre està configurat per unes 150 figures i «tot està fet manualment», diu Martínez, que assegura que comença a preparar-lo deu mesos abans de Nadal. L’entrada és gratuïta i, segons Martínez, «els nens venen amb l’escola i després acompanyen els pares. O sigui, que sempre hi ha gent». Els dies laborals, el pessebre es pot visitar de dos quarts de deu a dues del migdia i de dos quarts de quatre a set de la tarda. Per altra banda, els dies festius, obre les portes a les deu del matí fins a les dues, i de cinc de la tarda a dos quarts de vuit. El dia 25 de desembre i l’1 de gener està tancat, «però baixo a donar menjar als peixos», explica. L’Antonio assegura que l’elaboració del pessebre suposa molta feina, «però em sento recompensat quan veig la cara dels meus néts i dels altres petits quan descobreixen el pessebre», conclou.