El grup municipal demanarà que es doni resposta a les al·legacions que han presentat

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona ha demanat aquest dimarts a l’equip de govern que desestimi la gestió privada dels equipaments de l’Anella Mediterrània. Els republicans insisteixen que la proposta de l’empresa Santa Gadea de construir-hi equipaments i gestionar-los durant 40 anys, amb el pagament d’un cànon anual de 2,5 milions d'euros per part de l’Ajuntament, és «inabastable» i una «amenaça» per a la ciutat. El portaveu d’ERC, Pau Ricomà, ha explicat que els informes tècnics municipals indiquen que una gestió pública de l’espai per part del Patronat Municipal d’Esports seria molt més eficient i més econòmica que no pas una concessió privada. En el proper plenari, ERC demanarà que es doni resposta a les al·legacions que han presentat sobre el projecte.



Els republicans també tornaran a demanar en sessió plenària que s’informi sobre l’ajornament dels Jocs Mediterranis del 2018 i que s’expliqui quin és actualment l’estat del projecte. Ricomà ha recordat que des d’ERC han defensat la convocatòria d’una consulta ciutadana que posés damunt la taula els costos de renunciar-hi i, al mateix temps, el cost de tirar-los endavant. El portaveu d’ERC ha lamentat que el govern encara no hagi concretat la despesa que suposarà l’ajornament i ha demanat a l’alcalde que convoqui la comissió de seguiment dels Jocs.



En el marc d’una trobada de Nadal amb els mitjans de comunicació, Pau Ricomà ha opinat que aquest ha estat un «any negatiu» per a la ciutat, entre d’altres qüestions pel pacte de govern «antinatura» subscrit entre PSC, PP i Unió. Sobre el cas Inipro, Ricomà ha tornat a demanar les dimissions de l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, i de la portaveu del PSC, Begoña Floria, per una qüestió «d’ètica política», ha dit. Els republicans confien que el seu paper d’oposició «responsable, dura i constructiva» els permeti liderar un govern alternatiu el 2019.