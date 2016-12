Petits Darth Vader, Luke Skywalker i princeses Leia omplen la Biblioteca Pública de Tarragona

Els nens i nenes han jugat a un concurs de preguntes sobre una de les sagues de ciència ficció més famoses

La força ha acompanyat a petits Darth Vader, Luke Skywalker i princeses Leia aquest dimarts a la tarda a la Biblioteca Pública de Tarragona. Els seguidors més petits de la mítica saga de ciència ficció han demostrat els seus coneixements sobre Star Wars en una trobada conduïda pel doctor en filologia catalana i estudiós del món del còmic Emili Samper, que anava disfressat d'Obi-Wan Kenobi.



Coincidint amb l'estrena de la nova entrega de la saga aquest dijous, la pel·lícula Rogue One: Una historia de Star Wars, Samper ha realitzat un concurs de preguntes on els nens i nenes, dividits en quatre equips -i caracteritzats, la majoria, amb disfresses o objectes d'algun dels personatges de les pel·lícules-, han hagut d'esforçar-se per respondre correctament. Moltes contenien preguntes trampes, però els petits han demostrat que realment són molt fans d'una de les històries de ciència ficció amb més seguidors del món. Per cada preguntada encertada, els grups rebien part del plànol de l'Estrella de la Mort per intentar destruir l'arma, tal com passa a la nova entrega de la saga.