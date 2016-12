Perfumeries Primor obre una botiga al Parc Central i busca personal per treballar-hi

Tot i que encara no se sap la data concreta d’obertura, ja s’està treballant en la posada a punt del local

Actualitzada 13/12/2016 a les 11:36

Atención #Tarragona: próxima apertura, si eres beauty lover con dotes de venta te estamos buscando! --> cvprimor@primor.eu <-- #empleo — Perfumerías Primor (@pprimor) 9 de desembre de 2016

La cadena de perfumeries malaguenya Primor, que ofereix productes de perfumeria, cosmètica i maquillatge, obrirà properament una botiga al Parc Central de Tarragona. El nou establiment obrirà a la planta més baixa del centre comercial, concretament al costat de la botiga JD Esports, on abans hi havia l’establiment Miró. Aquesta serà la primera botiga que aquesta marca obre a la demarcació.Tot i que encara no se sap la data concreta d’obertura, ja s’està treballant en la posada a punt del local per obrir el nou establiment. A més la marca ja està cercant personal per ocupar els llocs de feina que crearà l’obertura de Primor a Tarragona. Els interessats poden enviar els seus currículums a cvprimor@primor.eu Primor va ser fundada el 1953 i compta amb més de 70 botigues físiques a tota Espanya. La marca es defineix com un gran espai multimarca on es combinen productes de perfumeria i cosmètica de luxe amb articles de primera necessitat o complements.