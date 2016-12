Música i gastronomia s'uneixen a la primera edició del Coolinari Food Festival

La primera edició tindrà lloc els dies 17 i 18 de desembre al Centre Tarraconense El Seminari

Actualitzada 13/12/2016 a les 16:30





tallers infantils de cuina nadalenca.

Tarragona viurà aquest cap de setmana la primera edició del Coolinari Food Festival, una proposta d’oci que unirà la possibilitat de descobrir productes gastronòmics de proximitat i de temporada amb diferents actuacions culturals. Una vintena d'expositors, entre artesans i restauradors, es donaran cita aquest dissabte i diumenge al Centre Tarraconense El Seminari, epicentre del festival. L’Ajuntament de Tarragona, que col·labora amb la iniciativa, n’ha acollit la presentació aquest dimarts, que ha comptat amb la presència dels seus promotors, Àlex González, Álvaro Arola, Glòria Alegret i Josep Maria Figueras, i del conseller de Cultura, Josep Maria Prats.El Coolinari Food Festival vol oferir una proposta completa d'oci al visitant, buscant un ambient distès i festiu en un lloc emblemàtic, modern i únic, ajuntant iniciatives gastronòmiques locals, de temporada i de qualitat, amb diferents manifestacions culturals.Durant els dos dies d'aquesta primera edició, que tindrà lloc dissabte d'11 a 22 hores i diumenge d'11 a 20 hores, el festival inclourà estands d'artesans, productors, agricultors i emprenedors locals relacionats amb la gastronomia. També estands dedicats a l'street food, barra amb begudes, i activitats culturals com sessions d'electro vermut, música en directe amb Anna Pacheco i una exhibició de balls de swing a càrrec de l'Associació TGN Swing, entre d'altres. Per als més menuts també hi hauràEls promotors del festival asseguren que aquest «neix amb l’objectiu de donar a conèixer els projectes més creatius i originals de l’escena local, però anant més enllà d'una fira de productes. Volem oferir al visitant una experiència d'oci completa al visitant ajuntant gastronomia amb actuacions musicals». Totes les activitats es repartiran per diferents espais del Seminari, des del vestíbul d'accés fins al Claustre de Sant Pau i el Claustre del Sagrat Cor.El projecte del festival va ser distingit a l'última edició dels Premis Empresa Tarragona Impulsa, lliurats el passat mes de novembre. En concret va rebre un accèssit, dotat amb 1.500 euros, en la categoria de projectes empresarials innovadors.