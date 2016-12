Méndez de Vigo confirma que «mai hi va haver una partida pels Jocs»

Les declaracions del ministre donen força al posicionament de Miguel Cardenal

Actualitzada 13/12/2016 a les 20:06

El ministre Íñigo Méndez de Vigo ha assegurat aquest dimarts que «mai ha existit una partida pressupostària per col·laborar en l’organització dels Jocs Mediterranis de Tarragona 2017», que finalment s’ha ajornat pel 2018, a causa dels problemes econòmics. Però l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros segueix declarant que els Jocs s’han hagut d’ajornar perquè la subvenció del govern central finalment no van arribar. El ministre d’Educació, Cultura i Esports, Íñigo Méndez de Vigo, ha respòs així a la pregunta de la senadora d’Esquerra Republicana, Laura Castel, sobre si l’executiu tenia previs reservar una partida dels pressupostos per donar suport a Tarragona 2018.



«El govern va complir amb els compromisos amb Tarragona com sempre ha fet. Vostè, –referint-se a la senadora d’ERC–, parla d’una consignació pressupostària que mai ha existit. Mai hi ha hagut un compromís de despesa per aquests Jocs», ha manifestat el ministre Méndez de Vigo, que ha afegit que les consignacions pressupostàries «no es fan amb declaracions» i que, l’any 2016, es va dotar de 3 milions d’euros al Comitè Organitzador, per poder construir la piscina olímpica de l’Anella Mediterrània.



Per altra banda, Méndez de Vigo ha assegurat que tenia pendent «una reunió amb l’alcalde Ballesteros i la Diputació per lluitar amb l’objectiu que aquests Jocs siguin un èxit». Com ja va manifestar Ballesteros, el govern central té voluntat i disposició, però el ministre assegura que «es necessita una bona predisposició per part del Congrés i per aprovar la partida», i ha afegit que «els Jocs ens importen i molt, però no ens poden atribuir fracassos que no són nostres». Per la seva banda, la senadora d’ERC, Laura Castel, ha lamentat un «ridícul espectacle».



Les declaracions del ministre confirmen el que va assegurar, fa uns mesos, l’expresident del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, quan va dir que no hi havia res signat entre l’Estat i l’organització dels Jocs. «Per tant el govern espanyol no està obligat a fer el pagament dels 14,7 milions d’euros que reclama Tarragona», deia Cardenal. Per la seva banda, el coordinador dels Jocs, Javier Villamayor, va declarar que «tenim una Carta de Garanties Financeres del Consell de Ministres on s’avalen els Jocs». Es va equivocar.