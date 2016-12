ESPIMSA aprova millores pel mercadet de Bonavista

S'instal·larà un punt de trobada al mig de l'esplanada i es senyalitzaran i limitaran amb pintura les parades

Redacció

Actualitzada 13/12/2016 a les 15:29

El Consell d'administració d'ESPIMSA ha aprovat una sèrie d'actuacions per millorar el mercadet de Bonavista, el qual s'instal·la cada diumenge al matí en aquest barri de Tarragona. Aquestes accions s’emmarquen en el pla gradual de millora del mercadet, tal i com ha informat la presidenta d’ESPISMA, Elvira Ferrando.



Les millores s’iniciaran amb els treballs de la instal·lació d’un punt de trobada al mig de l’esplanada, el qual estarà format per un indicatiu visible i diferents bancs i estarà senyalitzat amb trames de seguretat viària. Aquesta actuació tindrà un pressupost de 4.500 euros.



Per altra banda, també es treballa en la senyalització i delimitació amb pintura de les 948 parades del mercadet per tal de tenir-les mes clarament identificades i millorar l’aspecte general de l’espai. Aquesta actuació es farà a través d’un pla local d’ocupació, amb col·laboració de la Conselleria d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic.