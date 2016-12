Els veïns de Llevant rebutgen el pàrquing previst a la Budellera

Proposen una sèrie d’alternatives per instal·lar l’aparcament de 500 places, com per exemple utilitzar la Ciutat Residencial

Actualitzada 12/12/2016 a les 20:43

Els veïns de la zona de Llevant i els grups ecologistes, que els hi donen suport en la lluita contra el Pla parcial de la Budellera (PPU-24), rebutgen l’aparcament que preveu el projecte, situat entre la carretera N-340 i la via del tren, a l’altura del Càmping Las Salinas. El pàrquing d’asfalt, segons explica el Pla, acolliria fins a 500 places de vehicles, «la qual cosa provocaria un canvi en l’aspecte natural propi de la Platja Llarga. I això no ho volem», assegura la presidenta de la Federació de Veïns de Llevant, Gemma Fusté.



Els veïns de la zona al·leguen que la construcció de l’aparcament destruirà part del camí de Las Salinas i significarà l’eliminació de la zona verda i boscosa. A més, segons el previst en el PPU-24, els vianants que deixin el seu cotxe, hauran d’accedir a la platja a través d’un túnel que, segons els veïns, és un col·lector d’aigües, que evita que, en episodis de pluges fortes, l’aigua no s’acumuli.



«Així ens ho han explicat els enginyers que ens han ajudat a redactar les al·legacions», assegura Fusté, que afegeix que, des d’Adif, s’ha informat que per sota del pas no és possible el pas de vianants. A més, segons els veïns, l’empresa ferroviària no ha pogut fer un informe favorable del projecte, perquè no tenen suficient informació sobre el pla de la Budellera i la construcció de l’aparcament.



És per tot això que els veïns de Llevant, la plataforma Salvem la Platja Llarga i grups ecologistes, com per exemple GEPEC, GATA o La Sínia, proposen una sèrie d’alternatives per tal que els usuaris de la Platja Llarga puguin aparcar el seu cotxe. «No crec que passi res si han de caminar una mica més per anar a la platja», asseguren els veïns, que demanen que els aparcaments estiguin el més allunyat possible del Bosc de la Marquesa i «siguin més dispersos i menys centralitzats, per no danyar la fauna i l’ecosistema de l’espai». També exigeixen que els aparcaments siguin sense pavimentar, «el més natural i permeable possible».



Una de les propostes que els veïns veuen més factible és utilitzar els terrenys de la Ciutat Residencial, que són propietat de la Generalitat, per instal·lar l’aparcament. «Es tracta d’un espai públic de 14 hectàrees i es podria aprofitar la zona d’accés principal i més urbana de la Platja Llarga», explica Elvira Vidal, presidenta de l’Associació de Veïns de Solimar, que afegeix que «les administracions han de col·laborar entre elles». Una altra de les propostes és que, «ja que el Pla preveu una reserva de sòl per un vial paral·lel a la carretera N-340 destinat a vianants i ciclistes, també es podria habilitar per aparcament», explica Gemma Fusté, presidenta de la Federació de Veïns de Llevant. L’última proposta que presenten es tracta d’un espai, situat a la dreta de la rotonda del Catllar, en el qual hi ha una esplanada «òptima per posar-hi 200 places d’aparcament».



Els metres quadrats que ocupa l’espai on està previst fer l’aparcament corresponen als que els promotors del projecte de la Budellera han hagut de cedir obligatòriament a l’Ajuntament de Tarragona, tal com marca la normativa. Aquest passat estiu, després de les queixes veïnals pel mal estat de la zona i per l’alt risc d’incendi, la brigada va netejar el bosc. Els veïns asseguren que ho van celebrar, però que unes setmanes més tard es van assabentar que «ho havien fet perquè ja tenien la intenció de construir l’aparcament, no per evitar un incendi».