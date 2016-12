Un edifici antic del carrer Gasòmetre expulsa aigües fecals a la vorera sis dies

La propietària del comerç que hi ha al costat havia d’inaugurar avui i estava preocupada per la forta olor, per sort, dissabte va quedar arreglat

Actualitzada 11/12/2016 a les 20:45

Els vianants que passaven aquesta darrera setmana per la vorera dels nombres parells del carrer Gasòmetre, a la zona que toca a la plaça Prim, es trobaven amb una sorpresa majúscula: en mig del camí, un regueró d’aigües fecals amb una olor força desagradable. De la porta del bloc número quatre, un edifici vell, en molt mal estat de conservació, s’escapava aquest líquid. «Va començar dilluns. Vam trucar a la Guàrdia Urbana i a l’empresa d’aigües i ens van dir que s’hi posarien i que parlarien amb el departament adient per solucionar-ho», explicava un resident de la comunitat de veïns de Prim, 9.



Els propietaris dels dos comerços més propers es mostraven preocupats, ja que els fluids baixaven cap als seus establiments. Especialment alertada estava la responsable d’un nou centre de cosmètica, que just fa costat a la porta: havia d’inaugurar avui la botiga i no sabia si el flux d’aigües fecals hauria acabat. Afortunadament, dissabte es va tallar, i uns operaris van netejar la vorera. Els veïns asseguren que no és la primera vegada que s’hi troben. «Fa un any hi va haver una altra fuita», deia el resident, tot reclamant més cura als propietaris de l’immoble.