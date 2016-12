Tot a punt per la posada en marxa del nou radar de tram de l'A-7 a Tarragona

Els dos radars fixos a l’altura de Sant Pere i Sant Pau i del Francolí han estat desactivats, i s’han instal·lat senyals informatives dels nous aparells

Actualitzada 11/12/2016 a les 19:40

El radar de tram de l’A-7 entre el cementiri i les Gavarres pot entrar en funcionament ben aviat. Tot i que el Servei Català de Trànsit encara no ha facilitat una data de posada en marxa concreta, l’aparell resta ja totalment llest. Aquest darrer mes es van col·locar a les dues estructures metàl·liques que sobrepassen els carrils, les quatre càmeres i els quatre equips auxiliars. «És un procés molt més complicat del que sembla, cal fer la comesa elèctrica i s’han de realitzar moltes validacions», apunta una portaveu del Servei Català de Trànsit.



A més dels aparells, fa pocs dies es van instal·lar les dues senyals informatives alertant del radar, a cada banda del tram on s’inicia la mesura de la velocitat mitjana. «Radar Tram/Tramo», es pot llegir en els dos cartells que encara es mantenen tapats fins al dia de l’entrada en funcionament. Aquests avisos estan situats just en acabar la incorporació a l’A-7 des del camp del Nàstic i després d’entrar a l’autovia des de la rotonda de les Gavarres.



A banda, els dos radars fixos que hi havia fins ara vora l’entrada a Sant Pere i Sant Pau en sentit Ponent, i prop del parc Francolí en sentit Llevant, ja han estat desactivats. Els operaris els han tapat, i aviat seran retirats, ja que aquesta àrea queda coberta pel nou cinemòmetre de tram. Això suposarà que els conductors que entrin a Tarragona pel cementiri, per Sant Pere i Sant Pau o per l’avinguda Catalunya, quedin exempts de qualsevol radar, ja que el nou aparell només mesurarà els vehicles que facin els quatre quilòmetres complets.



El mateix passarà amb els automobilistes que entrin o surtin de l’A-27 a l’altura del Francolí. Amb tot, hauran de seguir molt atents als radars mòbils de caixa taronja que sovint es posen a la via.

Val a dir, que els dos radars fixos que han deixat d’operar aquests darrers dies, havien recollit en l’últim any (entre el juny del 2015 i el mateix mes del 2016) un total de 467.265 euros, amb 11.797 multes per excedir la velocitat.