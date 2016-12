Nadales regionals solidàries al Teatre Metropol

L'entrada va ser gratuïta per a tots els assistents, a canvi d'un litre de llet en forma de donatiu

Redacció

Actualitzada 12/12/2016 a les 20:38

El passat 10 de desembre el Teatre Metropol de Tarragona va acollir la Desena Edició del Festival de Nadales de la Federació de Centres de Cases Regionals de Tarragona. Aquest certament va ser organitzat per l'Ajuntament de Tarragona i la Federación de Centros y Casas Regionales de la província.



L'entrada va ser gratuïta per a tots els assistents, a canvi d'un litre de llet en forma de donatiu per a Cáritas.