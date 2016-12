La Sala Trono s'acomiada mentre busca un nou espai on establir-se

Una representació teatral pròpia posarà punt i final a la Sala Trono del carrer de Misser Sitges

Redacció

Actualitzada 12/12/2016 a les 16:09

Després de 13 anys de portar a la ciutat de Tarragona teatre en petit format i intimista, la Sala Trono s'acomiada del públic. Els responsables han informat que la Sala física, ubicada al carrer de Misser Sitges de la Part Alta, tancarà les seves portes, però que es buscarà un nou local «que ens permeti fer teatre contemporani» i que aculli l'esperit de la Trono.



Una producció teatral pròpia servirà per posar punt i final a la història de la sala. Aquest espectacle, titulat 'Això és tot', «serà la història de dues germanes, anomenades Sala i Trono, que buscarà la complicitat del públic». Els responsables de la Sala han informat que mentre hi hagi «gent que vingui a veure el nou espectacle, la Sala no tancarà» les seves portes. Un dels actors d'aquesta obra serà Oriol Grau, que assegura que l'espectacle s'hauria d'anomenar «això no és tot». I és que s'ha posat molt èmfasi en que l'esperit i la marca de la Trono seguiran ben vius sigui quina sigui la nova localització de la Sala. Fent referència a aquest futur espai Joan Negrié, gestor de la Sala, ha assegurat que «busquem tant espais públics amb el suport de l'ajuntament com privats».