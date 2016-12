La 5ª Cursa per la Marató recapta 5.500 euros

L’esdeveniment esportiu i solidari va comptar amb 950 participants de totes les edats

Tarragona ha acollit aquest diumenge 11 de desembre la 5ª Cursa per La Marató de TV3, en la qual hi han participat 950 persones de totes les edats i s’han recaptat un total de 5.475 euros. Els diners recollits en l’esdeveniment, que enguany ha inclòs una caminada popular i curses infantils, aniran destinats íntegrament a aquest programa solidari de TV3 que aquest cop es dedica als ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.



La cursa ha consistit en un circuit urbà de 5 quilòmetres des del Tinglado 1 del passeig del moll de Costa fins al Balcó del Mediterrani per acabar al punt d’inici davant de les escales reials. El vencedor en la categoria masculina ha estat Ángel Martínez (16:36, FACVAC), seguit de Javier Jaimes (16:41, Athletic Track Bikila Tarragona) i Gabriel Alandete (17:07, CN Tarraco). En la categoría femenina ha acabat en primer lloc l'Alícia Bergadà (18:45, Athletic Track Bikila Tarragona), per davant de la Patrícia Amador (19:42, Athletic Track Bikila Tarragona) i la Letícia Barrio (20:12).



Per altra banda també ha tingut lloc una caminada de 4,5 quilòmetres amb un recorregut similar a la cursa, a més de quatre curses infantils de diferents categories. D’aquesta manera tan grans com petits han pogut aportar el seu granet de sorra a aquesta iniciativa solidària. Cal dir que aquesta cursa ha tancat el Circuit Solidari del Tarragonès 2016, en el qual s’han recaptat milers d’euros destinats a diverses iniciatives i entitats de la ciutat.



La 5ª Cursa per La Marató ha estat organitzada pel Club Athletic Track Bikila de Tarragona i l'empresa especialitzada en esdeveniments esportius Athletic Events. També ha comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona, BASF, Repsol i Carbonell Figueras i amb la col·laboració de l’Ajuntament i el Port de Tarragona, entre d’altres entitats.