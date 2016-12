159 d'història de la Guàrdia Urbana de Tarragona

El dia s'ha commemorat amb un acte institucional al Teatre Tarragona

Redacció

Actualitzada 12/12/2016 a les 18:55

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha commemorat aquest dilluns la seva festivitat amb un acte institucional al Teatre Tarragona que ha comptat amb la presència, entre d'altres, dels membres del cos policial, de l'alcalde Josep F. Ballesteros i del regidor de Seguretat Pau Pérez. Aquest ha servit per celebrar l’aniversari de la creació de la Guàrdia Urbana fa 159 anys, i per reconèixer públicament els mèrits, la trajectòria professional i la permanència en el servei dels membres del cos policial. També s'ha destacat la col·laboració i implicació de membres d’altres cossos de seguretat que han ajudat a donar un millor servei a la ciutadania, participant en la realització de serveis conjunts o en actuacions individuals destacades, i s'han destacat ciutadans i entitats de Tarragona aliens als cossos de seguretat que han demostrat corresponsabilitat amb la tasca policial.



Algunes de les distincions atorgades són les següents: al personal de l’Institut Municipal de Serveis Socials i del Servei d’Emergències Socials de Tarragona per la seva implicació i col·laboració en els temes relacionats amb l’atenció a les víctimes de violència de gènere, domèstica, a menors i gent gran; al cap de la Unitat Tècnica del Laboratori de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa), Ginés Sánchez; i a la cap del Servei de Control Forense, Dolors Martínez, per la seva col·laboració en la realització de les analítiques a les mostres de substàncies estupefaents intervingudes per la Guàrdia Urbana.