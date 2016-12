Els bombers extingeixen dos focs en campanes extractores a Tarragona i Calafell

Els fets s’han produït durant la nit i matinada i no han provocat grans danys

Redacció

Actualitzada 11/12/2016 a les 12:41

Aquest dissabte a la nit els bombers de la Generalitat de Catalunya van atendre un avís per foc a Tarragona. Una campana extractora en un pis situat al carrer Marquès de Guad el Jelu s’ha encès provocant una gran fumera. Quatre dotacions dels bombers han treballat en les tasques d’extinció i el SEM ha atès als dos inquilins, un matrimoni de 30 anys, per inhalació de fum. Posteriorment, han estat portats a l’Hospital Joan XXIII per realitzar algunes proves.



Ja passada la matinada, cap a les 6 del matí, els bombers van rebre un nou avís de foc en una campana extractora a Calafell. En aquest cas, les flames també van afectar el mobiliari de la cuina de l’habitatge. Dues dotacions terrestres van extingir l’incendi en poca estona, i una persona va haver de ser atesa a l’Hospital del Vendrell per inhalació de fum.