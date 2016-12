El wifi gratuït arriba a Bonavista

Guifi.net, iniciativa que promou l’ús obert i lliure de les xarxes de comunicacions, ha instal·lat un repetidor al barri tarragoní

Actualitzada 11/12/2016 a les 17:31

Des d’aquest dissabte al migdia el barri de Bonavista de Tarragona s’ha convertit en un dels punts de repetició del projecte guifi.net al Camp de Tarragona. Aquesta iniciativa promou la creació d’una infraestructura de comuns que proporciona accés a internet de qualitat gràcies a la participació de particulars, empreses i tot tipus d’entitats.La xarxa de guifi.net és oberta, lliure i neutral, per a que tothom hi pugui accedir. El repetidor instal·lat a Bonavista és un dels super nodes repartits per les comarques tarragonines que ha de servir per expandir la xarxa de l’Alt Camp. A més, la iniciativa de guifi.net compta amb el suport del projecte RIFE-H2020, que promou una xarxa de telecomunicacions de comuns a nivell mundial.La Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral Guifi.net va néixer el 2008 amb l’objectiu de treballar per afavorir un model econòmic basat en la gestió comuna i l’economia col·laborativa. Guifi.net ha creat la xarxa guifi.camp , destinada a les poblacions del Camp de Tarragona que es vulguin sumar a aquesta iniciativa. A més del super node de Bonavista, n’hi ha d’instal·lats a Almoster, Reus, Sant Pere i Sant Pau, la Selva del Camp i Vilaseca. A les webs de guifi.net i guifi.camp hi ha tota la informació i requisits per a sumar-se a la xarxa de comuns.