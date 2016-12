La firma Blanco anuncia el seu tancament

La marca tenia instal·lada una botiga al Parc Central de Tarragona

10/12/2016

La firma tèxtil Blanco, que es troba en concurs de creditors, ha anunciat que tancarà totes les seves botigues i acomiadarà els prop de 835 treballadors. Aquesta decisió es va prendre en l’últim comitè d’empresa, en el que la marca va fer pública la seva mala situació econòmica, ja que acumula un deute de 133 milions d’euros.



Blanco feia mesos que intentava buscar un inversor mitjançant el concurs de creditors, l’antiga suspensió de pagaments. El tancament de les seves botigues es farà «de manera progressiva» segons han anunciat fonts de la pròpia empresa. Tot i així, l’empresa no pot assegurar que es paguin les nòmines a partir del passat 23 mes de novembre, tot i que des de Blanco asseguren que tenen previst corregir la situació i poder abonar els salaris fins a aquesta data.



Tarragona és una de les localitats que s’ha vist afectades per aquesta situació econòmica, ja que Blanco tenia una botiga al Parc Central. En total, la marca compta amb unes 90 botigues a l’estat espanyol. A més, l’empresa ha obert punts de venta en països com Andorra, Portugal, Estats Units o l’Aràbia Saudita entre d’altres.