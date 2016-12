L'adopció de mascotes es cita a Tarragona

Una trobada a Les Gavarres permet donar a conèixer els animals que busquen una llar

Gerard Faiges

Actualitzada 10/12/2016 a les 19:00

Adoptar abans de comprar. Aquesta és una de les màximes que defensen les protectores i encarregades de buscar una nova llar a aquells animals que més ho necessiten. Precisament una d’aquestes associacions, PELUTS, ha organitzat una trobada davant la botiga TiendAnimal de Les Gavarres per fomentar l’adopció de gossos i gats.



La intenció de l’esdeveniment ha estat doble, ja que a més de buscar una família per a les mascotes han recaptat fons per a ajudar a les associacions que rescaten animals maltractats o abandonats al carrer. A més, tal com ha explicat Noa Cánovas, aquesta trobada permet apropar els animals a aquelles persones interessades en l’adopció «perquè sempre és millor veure el gos en persona que en fotos».



De fet, la trobada ha servit per buscar noves famílies malgrat que no totes s’han emportat la mascota cap a casa: «Entenem que la persona que vol adoptar adquireix un compromís i, encara que avui esculli quin gos adopta, el passarà a buscar l’endemà», explica Cánovas. PELUTS funciona com una protectora més i no demana diners a canvi de l’adopció, sinó que «demanem responsabilitat, qui vulgui adoptar ha d’omplir un formulari i comprometre’s a posar el xip, portar l’animal al veterinari...».



Alguns afortunats, però, s’han pogut emportar un nou amic cap a casa «ja que teníem l’adopció pactada i han aprofitat l’esdeveniment per venir-lo a buscar», explica Noa Cánovas. PELUTS ha fet difusió d’aquest esdeveniment, així com de la seva feina i els animals que tenen en adopció, mitjançant Facebook. Malgrat que al matí no ha assistit tanta gent com esperaven, «a la tarda és quan ha vingut més gent perquè hem tingut els animals per aquí». La difusió ha estat tal que moltes persones «han vingut i ens han dit que tenien gossos per donar en adopció, així que marxarem amb més animals dels que teníem», explica Cánovas entre rialles.



Des de PELUTS han volgut agrair la feina que es fa des de TiendAnimal, que ofereix un espai en el que «moltes associacions i protectores poden portar els gossets i gats que tenen en adopció» per tal de fer arribar la seva situació als que visitin la botiga.