Una desfilada de gossos i gats per fomentar l'adopció d'animals a Tarragona

Actualitzada 09/12/2016 a les 18:50

Diverses associacions animalistes tarragonines, juntament amb Peluts, organitzen un esdeveniment a la botiga de les Gavarres Tiendanimal per fomentar l'adopció d'animals. La jornada tindrà lloc aquest dissabte, i donarà el tret de sortida a les 11 del matí. A partir de les 12 del migdia, hi tindrà lloc un 'pintacares' infantil, i ja serà a les 5 de la tarda que donarà el tret de sortida una desfilada de gossos en adopció.



Tothom que assisteixi a l'esdeveniment tindrà l'oportunitat de poder adoptar un dels gats o gossos que vegin durant el dia. A més d'intentar trobar una llar pels molts animals abandonats de les comarques tarragonines, l'esdeveniment també pretén recaptar diners per tal de poder mantenir les necessitats dels animals abandonats i maltractats que les associacions rescaten del carrer.