El joc d’escapament en viu s’ha instal·lat a Tarragona i, actualment, hi ha fins a cinc establiments que ofereixen aquesta activitat

Actualitzada 08/12/2016 a les 21:19

«Teniu 60 minuts per aconseguir sortir de l’habitació». Aquestes són les últimes paraules que senten aquells valents, – i també curiosos–, que participen al joc d’escapament en viu The X-Door, el primer de la ciutat de Tarragona. El boom ha estat tan gran que, en un període de quatre mesos, s’han instal·lat a la ciutat un total de cinc establiments que ofereixen aquest tipus d’entreteniment.



The X-Door, ubicat al carrer Caputxins, és un joc en equip en el qual es tanquen els jugadors en una habitació misteriosa plena d’enigmes que han de resoldre per tal de tornar a sortir. Els participants, que poden ser entre dos i sis, compten amb 60 minuts per aconseguir el repte. Sembla fàcil, però no ho és. Segons els especialistes en la matèria, hi ha tres elements importants per portar a terme l’activitat amb èxit: l’observació, la comunicació i, sobretot, el joc en equip. «No es tracta d’intel·ligència, simplement s’ha de saber observar i tenir en compte tots els membres de l’equip», assegura un dels propietaris de The X-Door.



L’activitat és adequada per a totes les edats, ideal per jugar en parella, amb amics, en família o amb els companys de feina. De fet, segons els especialistes de la pràctica, l’activitat s’utilitza habitualment per fomentar el team building, la construcció d’equips de treball, adequat per empreses que volen veure com actuen els seus treballadors en situacions extremes, com és el cas del joc d’escapament en viu. A més, a la vegada, és una activitat lúdica.



Els preus són assequibles i els resultats exitosos. Si s’aconsegueix sortir en 60 minuts, la sensació és de realització amb un mateix i amb una alta dosi d’adrenalina. Els propietaris d’aquests establiments no volen descobrir els enigmes que s’han de resoldre, ja que sinó, el joc perdria cert interès. L’ambientació és un dels forts d’aquestes habitacions, en les quals es poden trobar objectes com cadenats, puzles, claus, armaris, ordinadors, i un llarg etcètera.



L’objectiu és sortir de la sala per la mateixa porta que s’ha entrat en 60 minuts, si no s’aconsegueix, els experts mostren la resolució dels enigmes. Segons alguns testimonis, «són els 60 minuts més ràpids de la història. Ens han passat molt de pressa». Les operacions matemàtiques, la combinació de números i l’abecedari també estan presents a l’habitació de 30 metres quadrats de The X-Door. En aquest cas, el joc no és de por, només misteri i enigmes, però d’altres habitacions, també situades a Tarragona, incorporen el terror en l’activitat d’escapament.



Alguns dels participants tenen por de patir claustrofòbia, però l’habitació compta amb un «botó del pànic», que, «en cas de voler sortir, no hi ha cap problema», asseguren els propietaris de The X-Door. La gent que assisteix al joc per primera vegada no sap què és el que es trobarà a l’interior de l’habitació, «i aquesta és la gràcia del primer cop», asseguren els propietaris, que afegeixen que «la gent surt emocionada, el temps flueix i és una activitat que fa oblidar les preocupacions durant una estona».



The X-Door va obrir ara fa cinc mesos i han passat més d’un miler de participants per les instal·lacions, situades al carrer Caputxins. Els propietaris asseguren que aquest negoci encaixa molt bé a la ciutat. Fins aquí es pot dir. Els misteris i enigmes de The X-Door no es poden explicar, s’han de viure en primera persona.