Regalar música a canvi de joguines per una bona causa

Les escoles i els conservatoris de la Diputació a Tarragona i Reus oferiran tallers i concerts gratuïts a canvi de recaptar joguines pels projectes d'infància de Càritas

Actualitzada 09/12/2016 a les 11:32

Les escoles i els conservatoris de la Diputació a Tarragona i Reus participen en la iniciativa Música per Joguines, la qual vol acostar l’activitat dels centres d’educació musical i alhora col·laborar en els projectes d’infància de Caritas. Per aquest motiu les escoles i els conservatoris de Tarragona i Reus oferiran el proper 17 de desembre diversos concerts, tallers i altres activitats de forma gratuïta a canvi que els assistents portin una joguina nova i no bèl·lica.Pel que fa a l’Escola i Conservatori de la Diputació a Tarragona, les activitats començaran a les 9.30h amb un assaig obert de tubes al Pati del Conservatori, en el marc de la trobada Tuba Christmas Tarragona que organitza l’Associació Catalana de Tubes i Bombardins (Acatub). En aquest assaig, que s’allargarà fins les 12h, participaran alumnes de tuba de tot Catalunya. En finalitzar l’assaig, els músics de la Tuba Christmas Tarragona oferiran un concert a l’aire lliure a les 12.30h a la Plaça dels Sedassos.Per altra banda, a Tarragona també s’oferirà el taller Spa de veu, que combina tècniques de relaxació amb el treball de la veu. L’activitat, que tindrà lloc de 10 a 11.30h, té places limitades. Els interessats en participar-hi han d’inscriure’s a través del web www.dipta.cat/cmtarragona Les activitats organitzades per l’Escola i Conservatori de Musica de la Diputació a Reus s’iniciaran a les 10.30h amb un taller de música per nadons d’1 a 3 anys. A causa de la gran demanda ja s’han cobert les places i s’ha organitzat una altra sessió a les 12.30h. A les 11.30hs’impartirà el taller de música adreçat als nadons més petits: de 0 a 12 mesos. Les places dels tallers són limitades i cal realitzar la inscripció a través del lloc web www.dipta.cat/cmreus També hi haurà concerts a les 11h amb la Banda d'alumnes de Bàsic II i Avançat 1r de l'Escola de Música; a les 11.30h amb el conte familiar musical L’aneguet lleig i a les 12h amb el concert Viatge pel món a càrrec de la Banda d'alumnes d'Avançat 2n i 3r de l'Escola de Música de la Diputació a Reus.