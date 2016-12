L'Ajuntament es planteja deixar permanentment l'asfaltat de la Rambla Nova

L’equip de govern buscarà el consens i farà una consulta ciutadana entre els veïns del centre

Actualitzada 08/12/2016 a les 20:48

L’asfaltat de la Rambla Nova, que es va posar l’any 2007 de manera provisional a causa de la instal·lació del mercadet, podria quedar-se permanentment o fins i tot es podria ampliar al tram de la coca del Banc d’Espanya. Aquest és el plantejament de l’actual equip de govern, que assegura que la decisió es prendrà amb el consens dels altres grups municipals. El consistori no descarta fer una consulta ciutadana als veïns de la zona del centre per decidir el futur de la Rambla Nova. La idea es planteja pocs mesos abans que el mercadet de marxants es traslladi al seu lloc d’origen, a la plaça Corsini.



L’any 2007, quan es van portar a terme les obres de remodelació del paviment de la Rambla, –tram comprès entre els carrers Canyelles fins al carrer Adrià–, el consistori va assegurar que era «una mesura provisional fins que el mercat tornés al seu lloc de sempre, que serà d’aquí a dos anys», deia el regidor d’espais públics de l’Ajuntament, Xavier Tarrès, l’any 2007. Després de gairebé deu anys, el mercadet segueix al mateix lloc i la pavimentació continua sent un tema d’actualitat.



El consistori té, ara, tres opcions: treure l’asfaltat de la Rambla Nova i tornar a instal·lar les rajoles, ja que la majoria estan trencades i esquerdades, i deixar-ho tal com està o bé ampliar la pavimentació de conglomerat al tram de Rambla del Banc d’Espanya. La proposta de l’Ajuntament és reconvertir tota la via amb asfalt i uniformar el color amb tint. Sigui quina sigui la decisió final, l’equip de govern vol comptar amb el vistiplau de la resta de grups polítics i, segons fonts municipals, no es descarta portar a terme una consulta ciutadana als veïns de la zona centre de Tarragona.



Quan es va pavimentar la zona, l’any 2007, la intenció era substituir les rajoles trencades o bellugadisses, i així evitar les caigudes dels vianants. D’aquesta manera també s’assegurava que la gran afluència de ciutadans, de parades i de camions, els dimarts i dijous, a causa del mercadet, no deteriorés les rajoles. El pressupost total de l’actuació va costar gairebé 60.000 euros i consistia a col·locar una capa de conglomerat de cinc centímetres.



Han estat moltes les opinions i valoracions sobre el futur de la Rambla Nova. En el seu moment, la decisió de pavimentar la zona va causar una polèmica entre els veïns i comerciants. Algunes opinions deien que arreglar totes les rajoles de la Rambla seria una tasca cara. Per altra banda, hi havia qui pensava que l’asfalt estava poc integrat en l’entorn. L’Ajuntament té clar que la decisió que es prendrà serà la consensuada entre els grups municipals.