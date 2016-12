L'Ajuntament durà a terme obres de millora a la Casa de la Festa aquest desembre

Els treballs, de caràcter estructural i museístic, compten amb un pressupost de 30.000 euros

Actualitzada 09/12/2016 a les 10:26

El proper diumenge 12 de desembre s’iniciarà la darrera fase de restauració de la Casa de la Festa, aprofitant el seu tancament per les dates nadalenques. Aquestes obres de millora, de caràcter estructural i museístic, compten amb una Inversión de 30.000 euros per part de l’ajuntament. Es preveu que els treballs finalitzin cap a la segona setmana de gener de 2017, quan la Casa tornarà a obrir les seves portes.



Els treballs comptaran amb tres accions destacades. En primer lloc es reconduiran les aigües pluvials de la coberta per una nova xarxa de recollida, amb canonades de pvc i l’abocament posterior a la xarxa de clavegueram. Les altres dues accions fan referència al contingut expositiu. D’una banda es faran peus de fusta per als Nanos i es substituiran els anteriors, ja malmesos. Per altra banda s’actualitzaran de totes les músiques que es reprodueixen en format mp3 de la Sala dels Balls.



Altres accions de petita envergadura que es duran a terme seran la inclusió del nom del Perpetuador del 2016 en el mur corresponent, la dotació de material a les vitrines de la Sala dels Balls i la confecció i incorporació al conjunt expositiu d’un maniquí del Ball de Diables.