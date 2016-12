Els veïns del bloc de Bonavista emprendran accions judicials

Demanen ajuda al consistori per iniciar un procediment legal contra l’administrador que, segons els veïns, va ocultar l’informe

Actualitzada 08/12/2016 a les 22:23

Les famílies de Bonavista, que han estat desallotjades pel mal estat del seu bloc de pisos, demanen ajuda a l’Ajuntament per emprendre accions legals contra l’antic administrador, que segons els afectats, els hi va ocultar un informe tècnic que apuntava que l’edifici s’havia d’apuntalar perquè es trobava en males condicions. D’aquesta manera, s’hauria amagat aquesta informació a les famílies, que un any després, han estat desallotjades per risc d’esfondrament. Les famílies, que no tenen recursos econòmics, demanen a l’Ajuntament que es personi com acusació per resoldre el tema.



Tot va començar quan, l’estiu del 2015, la presidenta de la comunitat, Carmen Castillo, va avisar a l’administrador de les finques de la presència d’esquerdes en el seu pis i va demanar fer un informe tècnic de l’estat de l’edifici. Un arquitecte es va personar al bloc i va concloure que «aparentment no hi ha risc de col·lapse imminent de l’edifici, però a causa de la magnitud i quantitat de les esquerdes s’ha de procedir a fer un estudi profund sobre les causes i procedir a la seva reparació tant abans com sigui possible, evitant així futurs danys majors en cas de no actuació». Però aquesta informació mai va arribar a la comunitat de veïns, que va insistir, segons expliquen, «perquè l’administrador en fes arribar l’informe», diu Castillo, qui assegura que «ens vam cansar de demanar-ho».



L’any 2016, quan les esquerdes havien augmentat, la comunitat va decidir avisar a una altra arquitecte per estudiar la situació. Llavors va ser quan els veïns van assabentar-se del contingut del primer informe. La presidenta de la comunitat va decidir llavors denunciar l’actuació de l’administrador al Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona (COAFT). En la denúncia hi consta que «l’administrador no ens va informar de la situació i, segons la seva versió, l’arquitecte no es va voler fer càrrec del tema».



La resposta del COAFT va ser clara i directa, que va concloure que «la qüestió no és un tema de deontologia professional, sinó que es tracta d’un assumpte purament civil i, concretament, un possible incompliment contractual. Per tant, la competència per resoldre la controvèrsia radica en seu judicial». És per això que les famílies demanen al consistori que els ajudi a iniciar les accions legals, ja que «si no tenim diners per arreglar els pisos, tampoc en tenim per contractar un advocat», explica Castillo.



Segons l’informe del 2015, les esquerdes són causades per un assentament diferencial, «ja que és possible que la fonamentació no es realitzés sobre el mateix tipus de terreny, provocant que la part del terreny menys resistent s’hagi comprimit més i, en conseqüència, s’ha produït el trencament vertical de les parets de càrrega». A més, l’informe assegura que «a l’hora de realitzar l’edifici, es reomplís una part del terreny».



Pel que fa a l’Ajuntament, la regidora de Serveis a la Persona, Ana Santos, va assegurar aquest dijous que encara no tenia constància dels fets i que, els serveis jurídics de l’Ajuntament serien els encarregats d’analitzar la situació. Per altra banda, Santos va explicar a Diari Més que, actualment, les cinc famílies es troben allotjades a l’hotel, «tot i que una es traslladarà aquest divendres a un pis». Pel que fa a les altres famílies, es calcula que al llarg de la setmana vinent seran reallotjades als pisos de Sant Salvador. Dijous, una assistenta va acudir a l’hotel i va entregar els abonaments d’autobús perquè els més petits vagin a escola.